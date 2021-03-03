Власти Иракского Курдистана объявили о поимке двух причастных к атаке на аэропорт Эрбиля

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Двое организаторов совершенной в середине февраля атаки на аэропорт города Эрбиль задержаны силовиками Иракского Курдистана. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление главного регионального управления по борьбе с терроризмом.

"После ракетного удара, осуществленного в ночь на 15 февраля, когда по городу Эрбиль и его международному аэропорту было выпущено 14 ракет, в результате чего погибли иностранный контрактник и гражданин Ирака, а пять американских солдат и двое мирных жителей получили ранения, службы безопасности Курдистана незамедлительно начали всестороннее и тщательное расследование", - указывается в коммюнике. В нем, в частности, отмечается, что в рамках следственных мероприятий была обнаружена машина, которая использовалась для транспортировки реактивных снарядов, а позднее удалось выйти на след четверых причастных к нападению.

Силовики, как утверждается, задержали главного участника этой вылазки по имени Хейдар Хамза Аббас Мустафа аль-Баяти. "Во время допроса он признался в преступлении и дал подробные признательные показания о том, как оно было совершено", - говорится в докладе управления. Еще один был задержан после обмена информацией между органами безопасности федерального правительства и международной коалицией. Двое их сообщников, имена которых не раскрываются, пока находятся в розыске.

Между тем, как отмечает телеканал Al Arabiya, во время допроса аль-Баяти признался, что является членом проиранской группировки "Катаиб Сейед аш-Шухада". Кроме того, он утверждал, что использовавшиеся для обстрела ракеты были иранского производства.

На территории подвергшейся 15 февраля атакам воздушной гавани Эрбиля находится используемая американскими ВС база. Ранее она уже не раз становилась целью аналогичных нападений, в том числе 8 января прошлого года, когда удар по ней, а также базе Айн-эль-Асад (провинция Анбар) нанес Тегеран. Это стало его ответом на убийство несколькими днями ранее при налете беспилотника США в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя командира иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандиса.