США намерены подготовить новую Стратегию национальной безопасности в 2021 году

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация США планирует подготовить новую версию Стратегии национальной безопасности позднее в нынешнем году. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что немногим ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью, в которой обозначил "стратегические приоритеты" внешней политики нового американского правительства во главе с президентом-демократом Джо Байденом. "Эти направляющие принципы станут указаниями для министерств и ведомств в преддверии [выработки] новой Стратегии национальной безопасности, которую мы рассчитываем обнародовать позднее в текущем году, как делали многие президенты в прошлом", - заявила Псаки.

Предыдущая версия Стратегии национальной безопасности США была подготовлена администрацией президента-республиканца Дональда Трампа. Она была опубликована в декабре 2017 года. В этом документе обозначаются приоритетные направления внутренней и внешней политики администрации США, а также указываются основные угрозы для страны. К числу наиболее серьезных угроз, которые были сведены в три блока, администрация Трампа отнесла "ревизионистски настроенные державы", к которым отнесла Китай и Россию, "режимы-изгои" (Иран и КНДР), а также международные террористические группировки и преступные организации.