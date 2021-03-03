Власти Польши просят КС подтвердить верховенство конституции республики над правом ЕС

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Польши приняло решение обратиться в Конституционный суд (КС) страны с просьбой подтвердить верховенство главного закона республики над европейским правом. Об этом сообщается в среду на официальном сайте кабмина.

"На заседании Совета Министров 3 марта 2021 года состоялась дискуссия о превышении полномочий Суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над Конституцией Республики Польша", - указано в сообщении.

"Согласно устоявшейся многолетней судебной практике Конституционного суда Польши, не вызывает сомнений верховенство польских конституционных норм над другими правовыми нормами. Это подтверждается многочисленными решениями Конституционного суда в различных судебных инстанциях с начала членства Польши в Европейском союзе", - подчеркнули в польском правительстве.

"Правовые споры относительно суверенитета государств-членов в сфере компетенций, не переданных Европейскому союзу, возникли во многих странах ЕС. Однако они были однозначно решены и свидетельствовали о верховенстве конституционных норм над европейским правом. Такие однозначные решения принимали, в том числе, компетентные суды или трибуналы в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Дания, Чехия и т. д.", - отмечается в заявлении.

"По запросу Совета министров, в целях сохранения согласованности польской правовой системы, премьер-министр подаст запрос в Конституционный суд для всестороннего урегулирования конфликта между нормами европейского права и Конституцией Польши и подтверждения предыдущей судебной практики в этом отношении", - резюмировали в польском кабмине.

Спорное решение суда ЕС

Во вторник европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. В частности, в суде ЕС считают, что эти нововведения "привели к отмене эффективного судебного контроля над решениями Национального судебного совета о представлении президенту Польши заявлений о назначении кандидатов на должность судей Верховного суда".

В пресс-релизе говорится, что "в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки".

Комментируя это решение, министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что он его не признает. По его словам, в соответствии с польским правом, Конституция - главный закон республики, а согласие с вердиктом Суда ЕС равносильно признанию того, что Польша перестает быть суверенным и независимым государством.