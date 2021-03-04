В офисе Зеленского предложили пересмотреть приговоры ветеранам силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского инициировал разработку механизма пересмотра судебных решений в отношении участников украинской силовой операции в Донбассе и общественных деятелей за период с 2014 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса.

"В офисе президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей", - говорится в сообщении.

Такая инициатива, пояснили в пресс-службе, является ответом на "запрос общества на справедливость в судах". В офисе главы государства заявили о необходимости законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, "почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства".

Офис Зеленского также предлагает проанализировать все уголовные производства, начатые с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей, в рамках которых виновные не были установлены.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.