Венесуэла назвала вызовом системе международных отношений продление санкций США против нее

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Указ о продлении санкций США в отношении Венесуэлы нарушает принципы международного права и должен быть отменен. Соответствующее заявление распространил в среду венесуэльский МИД.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает продление действия незаконного указа, согласно которому правительство США применяет односторонние принудительные меры в рамках своей политики жестоких и систематических нападений на народ Венесуэлы. Этот указ противоречит международному праву, представляет собой вызов многосторонней дипломатии и должен быть отменен", - говорится в документе.

Президент США Джо Байден продлил в среду еще на один год ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные в соответствии с исполнительным указом от марта 2015 года в связи с "нарушениями прав человека" в стране. Санкции также расширялись в 2017, 2018 и 2019 годах. Как утверждает Вашингтон, обстоятельства, которые привели к введению рестрикций в 2015 году, "не улучшились и продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".