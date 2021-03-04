Комитет Палаты представителей призвал российские власти освободить Тревора Рида

ТАСС, 4 марта. Комитет по иностранным делам Палаты представителей внес в среду в Конгресс США резолюцию, призывающую Москву освободить напавшего на сотрудников российской полиции американца Тревора Рида. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте республиканцев, которые входят в комитет.

"Совершенно очевидно, что эти обвинения были политически мотивированными, а весь процесс - показным. Мы не можем смириться с тем, что американские граждане стали пешками в политической игре", - прокомментировал резолюцию ее автор - старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол (от штата Техас), добавив, что необходимо "немедленно освободить Тревора".

В заявлении отмечается, что резолюцию поддержали 25 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий.

Головинский суд Москвы признал в 2020 году Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначил ему наказание в виде девяти лет колонии и постановил взыскать с него 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. В отношении Рида возбудили уголовное дело, он был арестован. После оглашения вердикта судом первой инстанции американец подал жалобу на свой приговор.