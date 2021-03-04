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Политический кризис в Армении

Лидер армянской оппозиции заявил, что не собирается давать показания следователям

Вазген Манукян также отметил, что его не беспокоит возможность ареста

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Лидер армянского оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазген Манукян не станет давать показания следователям, которые инкриминируют ему публичные призывы к свержению конституционного строя. Об этом он заявил в четверг в ходе брифинга у здания Следственного комитета, куда был приглашен для предъявления обвинения.

"Эти обвинения имеют политический подтекст, я не собираюсь давать показания. Я сделал заявления, пусть юристы разбираются", - заявил он.

Манукян также добавил, что его не беспокоит возможность ареста. "Это вообще не важно, арестуют меня или нет, движение продолжит борьбу, а Никол (премьер-министр Армении Никол Пашинян) уйдет", - подчеркнул он.

Следственный комитет Армении в среду заявил, что единому кандидату в премьер-министры от "Движения за спасение родины" Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Армении - публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

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АрменияПолитический кризис в Армении
Политический кризис в Армении
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