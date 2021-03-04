{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР предложил США устранить разногласия в ответ на слова Блинкена о "китайском вызове"

Китай выступает за сохранение существующего мирового порядка, а также способствует глобальному экономическому развитию, подчеркнул официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайские власти предлагают Соединенным Штатам устранить разногласия вместо того, чтобы делать акцент на конкуренции и противоречиях. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"По некоторым вопросам нам сложно избежать противоречий [с США], однако самое главное - уважать друг друга, сотрудничать на равноправной основе, - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя недавнее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена. - Необходимо прибегнуть к обоюдным конструктивным мерам для урегулирования разногласий".

По словам дипломата, Китай выступает за сохранение существующего мирового порядка, а также способствует глобальному экономическому развитию. "Мы создаем для мира благоприятные возможности, а не вызовы, - подытожил Ван Вэньбинь. - Диалог лучше конкуренции, а сотрудничество мы считаем предпочтительнее, чем противостояние".

Как заявил в среду Блинкен в ходе выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации США, окружение американского президента Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем. По его словам, серьезный вопрос для Соединенных Штатов представляет и взаимодействие с Россией.

Теги
СШАКитайБлинкен, Энтони
Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье
Ранее Игор Матович при ответе на вопрос о том, что он пообещал России за поставки вакцины "Спутник V", сказал, что платой является "Закарпатская Украина"
Читать полностью