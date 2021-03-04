Бывший замглавы Генштаба Армении подал в суд с требованием отменить указ о его отставке

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать незаконным указ президента Армена Саркисяна о его увольнении. Об этом написано на официальном сайте судебного департамента.

"Иск был подан в суд вчера, 3 марта. Канцелярия премьер-министра и Генштаб вооруженных сил задействованы в деле в качестве третьих лиц", - говорится в сообщении.

Хачатрян был уволен после публикаций армянских СМИ о высмеивании заявления премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности российских ракет "Искандер".

Конфликт Генштаба с премьером

Генштаб ВС Армении 25 февраля выступил с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и его правительства. Глава кабмина назвал это попыткой военного переворота и в свою очередь потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Поводом для конфликта стал спор о применении Арменией приобретенных в России оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Экс-президент страны Серж Саргсян, руководивший в 1990-е военными ведомствами Армении, выразил мнение, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые же дни боев.

В ответ Пашинян заявил о неэффективности этого вооружения. В Минобороны Армении отказались комментировать заявление премьер-министра, однако первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал слова Пашиняна несерьезными. После этого он был отправлен в отставку.

Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ также опровергли информацию о применении комплексов в регионе.

В понедельник ситуацию с заявлениями Пашиняна об "Искандерах" дополнительно прокомментировала пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян. По ее словам, Пашинян считает, что ему "неправильно было доложено" насчет применения "Искандеров" в Нагорном Карабахе. По словам Геворкян, "заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества".