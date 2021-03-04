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Политический кризис в Армении

Экс-президент Армении Кочарян поддержал лидера объединенной оппозиции Манукяна

Ранее СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Вазгена Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Ему может грозить до трех лет тюрьмы

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что поддерживает формат оппозиционного движения и Вазгена Манукяна в качестве его лидера.

"Я поддерживаю формат, который создало оппозиционное движение, и не считаю, что его надо пересматривать. Вазген Манукян - человек достойный, и он готов взять на себя миссию на год, если все пойдет по плану оппозиции и он возглавит временное правительство. И это тяжелейшая ноша в данной ситуации", - сказал Кочарян на пресс-конференции в четверг.

Манукян в разные годы был главой кабмина и министром обороны Армении. На фоне политического кризиса в республике, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

В среду СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сам политик отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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