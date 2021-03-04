Премьер Словакии заявил о готовности России отменить контракт на поставку "Спутника V"

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в четверг, что российская сторона готова немедленно отменить контракт на поставку в страну вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за внутриполитических разногласий, которые вызвало получение республикой партии препарата. Слова политика привело Словацкое радио.

"Производитель "Спутника V" готов отменить контракт на поставку [в Словакию] доз вакцины, - отметил Матович. - Он [производитель вакцины] отменит контракт без [штрафных] санкций для Словакии".

Ранее премьер-министр Словакии выступил с резкой критикой членов своего кабинета за попытку расшатать правительство из-за покупки страной российской вакцины "Спутник V". Первая партия препарата в понедельник была доставлена в Словакию.