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Пандемия COVID-19

Премьер Словакии заявил о готовности России отменить контракт на поставку "Спутника V"

Ранее Игор Матович выступил с резкой критикой членов своего кабинета за попытку расшатать правительство из-за покупки страной российского препарата

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в четверг, что российская сторона готова немедленно отменить контракт на поставку в страну вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за внутриполитических разногласий, которые вызвало получение республикой партии препарата. Слова политика привело Словацкое радио.

"Производитель "Спутника V" готов отменить контракт на поставку [в Словакию] доз вакцины, - отметил Матович. - Он [производитель вакцины] отменит контракт без [штрафных] санкций для Словакии".

Ранее премьер-министр Словакии выступил с резкой критикой членов своего кабинета за попытку расшатать правительство из-за покупки страной российской вакцины "Спутник V". Первая партия препарата в понедельник была доставлена в Словакию.

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СловакияРоссияПандемия COVID-19
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