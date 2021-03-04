Иран заявил, что резолюция в СУ МАГАТЭ была отклонена благодаря усилиям Тегерана, РФ и КНР

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Проект резолюции в отношении Тегерана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) был отклонен благодаря усилиям Ирана, РФ и Китая. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Благодаря [нашим] дипломатическим усилиям в Тегеране, Вене и столицах трех европейских стран (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС), а также сотрудничеству со стороны России и Китая резолюция была отклонена", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что это решение "может сохранить путь для дипломатии, открытый Ираном и МАГАТЭ, и создать основу для полного выполнения обязательств всеми сторонами ядерной сделки". "Иран надеется, что участники ядерной сделки смогут использовать эту возможность и за счет реального сотрудничества обеспечат полное выполнение соглашения", - отметил он.

Ранее в четверг дипломатические источники в Вене сообщили ТАСС, что страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) решили воздержаться от принятия резолюции в отношении Ирана на СУ МАГАТЭ.