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Пандемия COVID-19

Третью партию вакцины "Спутник V" отправили в Тегеран

Добровольная вакцинация в республике началась 9 февраля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Третья партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг отправлена авиарейсом из Москвы в Тегеран. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Третья партия вакцины "Спутник V" была отправлена в четверг из Москвы в Иран, - цитирует посла агентство ISNA. - В ближайшее время в Тегеране будет запущено совместное производство вакцины "Спутник V". Иран сможет не только покрыть собственные потребности, но и обеспечить вакциной соседние страны".

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была отправлена в Тегеран 12 февраля, а первая - 4 февраля.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием "Спутника V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет.

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ИранРоссияПандемия COVID-19
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