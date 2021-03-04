Эксперты ООН: санкции США нарушают права граждан других стран, включая Россию

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкции, принимаемые в США на основе объявления чрезвычайного положения, нарушают права граждан других стран, включая Россию, Китай и Кубу. Об этом заявили в четверг в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань и независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор.

"Объявляемые США чрезвычайные положения часто длятся годами, а в некоторых случаях десятилетиями", - отметили они, подчеркнув, что речь не идет о "подлинных ЧП". Подобный механизм, "как представляется, используется для обоснования бессрочного установления санкций", отмечается в заявлении.

Эксперты пояснили, что американское законодательство дает президенту широкие полномочия объявлять "санкции, которые нарушают права человека". "Такие санкции, введенные США на основе объявления чрезвычайного положения, нарушают широкий круг прав человека в Китае, на Кубе, Гаити, в Иране, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Венесуэле, Зимбабве и других странах мира, - говорится в заявлении. Подчеркивается, что нарушаются, в частности, право на свободу передвижения, на свободу ассоциаций, презумпцию невиновности, справедливую судебную процедуру, а также "экономические и социальные права и даже само право на жизнь".

Эксперты обращают внимание на тот факт, что некоторые из принятых США односторонних рестрикций ущемляют права людей, которые занимаются деятельностью, направленной, в частности, на оказание помощи в восстановлении в Сирии, пострадавшей в результате конфликта. Кроме того, Вашингтон "вводит вторичные санкции против людей, которые якобы взаимодействуют с находящимися под санкциями лицами и правительствами".

Довгань и Окафор призвали Соединенные Штаты в полной мере соблюдать обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и не допускать "какого-либо негативного влияния на права людей, повергнутых санкциям".