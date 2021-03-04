Бандиты напали на город в штате Замфара в Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженная банда атаковала город Руван Тофа в штате Замфара, захватив и похитив около 60 женщин и детей. Об этом сообщил в четверг новостной портал Daily Nigerian.

"Боевики напали 3 марта, они занимались грабежами, сожгли в городе половину домов и много автомобилей, захватили 60 женщин и детей", - заявил порталу очевидец нападения. По его словам, есть убитые и раненые. Многие жители бежали из города.

Нынешние события последовали после похищения 26 февраля из школы-интерната города Джангебе в штате Замфара 279 школьниц. В минувший вторник они были освобождены после серии переговоров.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отдал в четверг приказ находящимся в штате Замфара службам безопасности стрелять на поражение в любого подозреваемого в бандитизме, имеющего в руках автоматическое оружие и отказывающегося сдаться властям. Двумя днями ранее глава государства объявил запретную зону для полетов над штатом и ввел запрет на любую добычу на его территории полезных ископаемых негосударственными предприятиями. Это вызвано тем, что вертолеты используются в штате для снабжения бандитов оружием, а также для вывоза золота, добычу которого они контролируют.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Сейчас зона действий преступных группировок начала распространяться и на другие части страны. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами.