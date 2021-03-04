Reuters: Нацгвардия США может продолжить охранять Конгресс до мая

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Капитолия запросила Пентагон о продлении охраны территории Конгресса Национальной гвардией на два месяца. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американских властей. Срок пребывания военнослужащих истекает 12 марта.

По словам собеседника агентства, военное ведомство получило соответствующий запрос и, скорее всего, его одобрит.

Полиция Капитолия сообщила в среду, что получила информацию о подготовке некой вооруженной группой 4 марта попытки прорыва на территорию Конгресса США.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.