Politico: США считают, что за обстрелом военной базы в Ираке стоит проиранская группа

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. США считают, что группировка "Катаиб Хезболлах" может быть причастна к обстрелу в Ираке базы Айн-эль-Асад, используемой американской стороной. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на два военных источника.

"Власти США и Ирака считают, что проиранская группа несет ответственность за обстрел иракской базы Айн-эль-Асад, на которой находятся американские военнослужащие. Хотя расследование продолжается, власти полагают, что группировка "Катаиб Хезболлах" или связанная с ней группа причастны к этому", - отмечает издание.

Согласно распространенной ранее информации, в среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере 10 ракет.

В начале прошлого года ракетный удар по базе нанес Иран. Это произошло после того, как 3 января в районе аэропорта Багдада в результате атаки американского беспилотника погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командира иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).