Международные учения ВВС Furious Wolf стартовали в Эстонии

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Международные учения Furious Wolf ("Свирепый волк") начались в Эстонии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

"Это хороший формат для отработки взаимодействия авианаводчиков боевой группы союзников и наших специалистов, он позволяет привести понимание процессов к общему знаменателю", - сказал начальник эскадрильи воздушной поддержки ВВС Эстонии майор Танель Раттисте.

В учениях, которые направлены на отработку взаимодействия военной авиации и авиационных наводчиков, принимают участие сухопутные силы Эстонии, Литвы и Великобритании, а также истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии и Италии.

Учения начались с отработки взаимодействия наводчиков и пилотов истребителей ВВС Италии, которые будут действовать с авиабазы Шауляй в Литве. В Эстонии учения пройдут в районе Тапа и Раквере.

На следующей неделе к учениям присоединятся летчики ВВС Германии, которые расквартированы на эстонской авиабазе Эмари в рамках миссии воздушной полиции. Учения продлятся две недели, указано в сообщении.