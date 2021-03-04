В Италии местные выборы переносят из-за пандемии на осень

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Выборы в органы местной власти в южной области Калабрия (после смерти губернатора) и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, переносятся с весны на осень. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, решение о переносе всех голосований, которые должны были состояться с 15 апреля по 15 июня, на период с 15 сентября по 15 октября было принято на заседании Совмина.

"Данное решение принято с учетом текущей эпидемиологической ситуации и связано с необходимостью не допускать больших собраний, а также обеспечить все процедуры в условиях безопасности для здоровья граждан", - говорится в коммюнике по итогам заседания Совмина.

Выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тыс. городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Как отмечают специалисты, опасность представляет не столько сам процесс голосования, сколько предшествующая ему предвыборная кампания кандидатов. Как правило, МВД, выполняющее функции избиркома, определяет единую дату голосования на местных выборах. Она будет обнародована отдельно. Ранее газета "Репубблика" называла 10-11 октября.

Пандемия уже становилась причиной переноса народного волеизъявления. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте прошлого года, был проведен в сентябре того же года.

Президент Италии Серджо Маттарелла объяснил отчасти пандемией невозможность проведения досрочных парламентских выборов после последнего кризиса правительства Джузеппе Конте, утратившего поддержку абсолютного большинства. В итоге в феврале было сформировано новое правительство на основе широкой политической коалиции во главе с Марио Драги.