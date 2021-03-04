СМИ: хулиганы в Лионе в ходе столкновений с полицией сожгли шесть автомобилей

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Шесть автомобилей и два мотоцикла были сожжены в четверг хулиганами в ходе столкновений с полицией, которые произошли в квартале Дюшер города Лиона (центральная часть Франции). Об этом сообщил телеканал BFM.

Согласно предварительным данным, беспорядки возникли после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний молодой человек, катавшийся на мотороллере без защитного шлема. В тяжелом состоянии, с травмой черепа он госпитализирован.

Молодежь квартала утверждает, что ДТП произошло в результате того, что управлявшего мотороллером подростка преследовала и сбила машина полиции. Полиция отрицает свою причастность к инциденту и заявляет, что лишь наводила порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки на мотороллерах.

В результате возникшего конфликта и столкновений с силами правопорядка трех десятков хулиганов были подожжены автомашины, разгромлены несколько автобусных остановок. Власти города срочно перебросили в квартал 60 сотрудников спецподразделений по борьбе с уличными беспорядками. В настоящее время спокойствие в квартале восстановлено, задержаны два хулигана. Прибывший на место столкновений мэр города Грегори Дусе подчеркнул, что главная задача на настоящее время - "восстановить спокойствие в квартале".

Инцидент в Лионе произошел накануне посвященной проблемам обеспечения безопасности населения рабочей поездки премьер-министра Жана Кастекса и главы МВД Жеральда Дарманена в город Бове (севернее Парижа). Там в минувшее воскресенье пострадали трое полицейских, участвовавших в операции по пресечению столкновений двух враждующих молодежных группировок.

Во Франции власти в ближайшее время намерены начать общенациональное обсуждение проблем борьбы с молодежной преступностью. В феврале стычки молодежных банд неоднократно происходили в Париже и ближайших к нему городах, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.