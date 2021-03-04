США намерены увеличить масштаб гуманитарной помощи штату Тыграй

ООН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили специальную команду, которая будет руководить увеличением масштаба гуманитарной помощи США штату Тыграй (Эфиопия). Об этом в четверг в видеообращении сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд после проведения закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в этом регионе.

"На этой неделе мы направили в Эфиопию команду помощи в реагировании на чрезвычайные ситуации, чтобы руководить расширением гуманитарной помощи американского правительства. Нашей целью является помощь пострадавшим в регионе Тыграй, и мы надеемся, что другие присоединятся к нашим неотложным, необходимым усилиям по спасению жизней", - сказала она.

Томас-Гринфилд отметила, что происходящее в регионе "приводит к разрушительным последствиям для тысяч людей и представляет собой региональную угрозу миру и безопасности". Американский дипломат добавила, что США "встревожены гуманитарной ситуацией и в сфере соблюдения прав человека в Эфиопии" и призывают правительство страны "поддержать немедленное прекращение столкновений в регионе Тыграй".

По информации ТАСС от источников в ООН, Совбез на закрытой встрече не пришел к единому мнению по ситуации в Тыграе.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали накануне на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.

Лидеры НФОТ покинули Мэкэле за несколько часов до вхождения в него федеральных войск. Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. Во время проходящей в Тыграе полицейской операции были задержаны несколько десятков членов руководства НФОТ, некоторые из них погибли во время перестрелок с силовиками.