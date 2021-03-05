В Абхазии задержали группу вооруженных лиц

СУХУМ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали группу вооруженных лиц, не являющихся гражданами и жителями республики, сообщили ТАСС в Министерстве внутренних дел Абхазии.

"Задержана и доставлена в МВД группа лиц с оружием, которая намеревалась совершить противоправные действия на территории Абхазии. Устанавливаются их личности, изъятое оружие описывается", - сказал сотрудник МВД. Других подробностей он не привел.

Источник в силовых структурах республики уточнил, что бывшего советника президента Ахры Авидзбы, о задержании которого сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов, среди данных граждан нет.