Bloomberg: США изучают вопрос введения санкций против главы Центробанка Ливана

БЕЙРУТ, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в координации с Евросоюзом рассматривают вопрос о возможном введении санкций против управляющего Центробанком Ливана Риада Саляме, который подозревается в расхищении общественных фондов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg. По его информации, рестрикции американских властей и европейцев предусматривают замораживание банковских счетов Саляме и блокирование коммерческой деятельности за рубежом.

Ранее главой ЦБ Ливана заинтересовались швейцарские власти, которые проверяют данные о совершенных им незаконных переводах нескольких сотен миллионов долларов в зарубежные банки за последнее время. Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019-2020 год уменьшились на $31 млрд, что привело к финансовому коллапсу.

Участники массового протестного движения против коррупции в Ливане называют 70-летнего Саляме, который возглавляет Центробанк с 1993 года, главным виновником обвала национальной денежной единицы - ливанского фунта, который обесценился на 80%.

Президент Ливана Мишель Аун в среду потребовал от управляющего Центробанком "объяснить общественности, чем вызвано новое рекордное падение обменного курса национальной валюты - до 10 тыс. ливанских фунтов за $1". Как сообщила пресс-служба главы государства, Аун также заявил, что результаты аудиторской проверки ЦБ Ливана будут переданы в генпрокуратуру "с тем, чтобы привлечь к судебной ответственности тех, кто замешан в валютных манипуляциях". Сам Саляме отрицает обвинения в свой адрес и считает, что его пытаются сделать "козлом отпущения".

Обвал ливанского фунта повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости, что вызвало новую волну недовольства. В Бейруте и других городах уличные демонстранты третий день подряд перекрывают основные проспекты и автострады, что парализовало экономическую жизнь страны.