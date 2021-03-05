В США заявили, что смогут оценить выполнение плана по сокращению выбросов другими странами

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Власти США располагают техническими возможностями для того, чтобы отслеживать, в какой степени другие страны выполняют планы, касающиеся снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом заявил в четверг спецпосланник американского президента по климату Джон Керри в эфире телеканала CNBC.

Как он констатировал, США рассчитывают, что другие государства, в том числе Китай, Индия, Южная Корея и Япония, примут меры для сокращения объемов выбросов. По словам спецпосланника, полагаться только на доверие в этом вопросе было бы "серьезной ошибкой". Он подчеркнул, что США смогут отследить, в какой степени соответствующие планы других стран будут выполняться.

"Что нужно делать, так это проверять, что именно происходит, - отметил Керри. - На самом деле сейчас благодаря технологиям, над которыми работали в течение несколько лет, у нас есть техническая возможность проводить измерения, позволяющие узнать, что государства делают по всему миру". Как пояснил Керри, указанные методы позволяют, в частности, отследить, какой ущерб экологии могут наносить те или иные компании. По его словам, это означает, что в данной сфере "будет иметься такая степень подотчетности, какой не было раньше".

В феврале Керри на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что обязательства, предусмотренные Парижским соглашением по климату, недостаточны для противодействия глобальному потеплению.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства государств по снижению выбросов парниковых газов.