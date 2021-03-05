Nikkei: США могут развернуть ракеты в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Правительство США планирует развернуть ракеты на островах в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей для противодействия активности Китая в регионе. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei со ссылкой на документ о финансировании, направленный командованием группировки вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации издания, развертывание американских ракет позволит сохранить оборонный потенциал войск США в случае атаки со стороны Китая. Таким образом, предполагается разместить ракеты на мобильных установках и рассредоточить их, чтобы снизить угрозу поражения. В связи с этим американские военные намерены разместить в регионе ракеты класса "земля - корабль" дальностью до 200 км. Кроме того, рассматривается вариант развертывания ракет средней дальности. Всего на эти цели власти США планируют в течение шести лет выделить бюджет в размере $27,3 млрд.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.