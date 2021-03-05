AP: в США законодателя отстранили от службы за неподобающее поведение с женщинами

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Член нижней палаты законодательного собрания штата Северная Дакота республиканец Люк Симонс отстранен от службы на фоне обвинений в неподобающем поведении в отношении женщин. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Ранее несколько женщин подали жалобу на Симонса. В частности член нижней палаты заксобрания штата республиканка Эмили О'Брайен сетовала на то, что на фоне высказываний сексуального характера с его стороны вынуждена была сменить место в зале заседаний. Еще несколько сотрудниц заксобрания сообщили, что Симонс неоднократно допускал по отношению к ним непристойные высказывания и действия. Две женщины, не участвующие в работе законодательного органа, присоединились к обвинениям в адрес 43-летнего республиканца, одна из них также сообщила, что он допускал оскорбления в адрес ее мужа.

В четверг члены нижней палаты заксобрания Северной Дакоты большинством голосов (69 против 25) высказались за отстранение Симонса от службы из-за указанных обвинений. При этом, как указывает AP, против своего однопартийца проголосовало значительное число представителей Республиканской партии, имеющей в нижней палате законодательного органа подавляющее большинство (80 мест из 94). Сам республиканец своей вины не признает и утверждает, что обвинения против него сфабрикованы в интересах партийной борьбы.

AP подчеркивает, что это первый случай в истории штата, когда член законодательного собрания оказался отстранен от службы по итогам голосования. Для этого необходимо было, чтобы за отстранение Симонса проголосовали по меньшей мере 63 законодателя.