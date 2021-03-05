СМИ: выборы в Законодательный совет Гонконга могут отложить еще на год

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 марта. /ТАСС/. Выборы в Законодательный совет Гонконга, перенесенные из-за пандемии, могут быть отложены еще на один год, до сентября 2022 года. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, это связано с планами Пекина по кардинальному реформированию избирательной системы этого специального административного района КНР.

По информации издания, обсуждается возможность увеличения численности депутатского корпуса с нынешних 70 до 90 человек. В то же время состав коллеги выборщиков, которая определяет главу гонконгской администрации, может расшириться с 1 200 до 1 500 членов.

Источники газеты уточнили, что речь идет о том, чтобы дополнительные кандидаты в парламент выбирались непосредственно из коллегии. Поскольку этот орган будет созываться не раньше декабря, а все изменения потребуют поправок к местному законодательству, перенос выборов в Законодательный совет видится практически неизбежным, поясняет издание.

Парламентские выборы изначально были запланированы на сентябрь прошлого года, но были отложены по решению властей на год из-за пандемии коронавируса.

Что касается реформирования состава коллегии выборщиков, то предполагается исключить из этого органа 117 мест, которые контролируют депутаты районных советов. Эти должности сейчас занимают преимущественно оппозиционные активисты, которые уверенно победили на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года на волне проходивших тогда массовых антиправительственных протестов.

Реформа избирательной системы призвана обеспечить принцип "управления Гонконгом патриотами", заявил в четверг вечером официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва Чжан Есуй. Он подтвердил, что этот вопрос вынесен на повестку работы высшего законодательного органа, который в пятницу начал заседать в Пекине.