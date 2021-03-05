Китай планирует изменить механизм выборов главы администрации Гонконга

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Высший законодательный орган КНР планирует внести изменения в механизм выборов главы администрации Гонконга и усилит полномочия комиссии выборщиков. Об этом заявил в пятницу заместитель главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ван Чэнь.

"Мы собираемся изменить порядок формирования комиссии выборщиков и усилить ее полномочия ", - заявил он в ходе правительственного заседания. По его словам, будут осуществлены "преобразования, касающиеся масштаба комиссии, структуры и методов ее формирования".