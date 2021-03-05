Спецслужбы проверяют возможные связи между законодателями и участниками штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США проводят расследование на предмет возможного наличия связей между американскими законодателями и участниками штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила в четверг вечером телекомпания CNN.

На сегодняшний день, по ее данным, следователи установили лишь то, что некоторые предполагаемые участники штурма "имели связи" с народными избранниками и даже непосредственно контактировали с ними, но все это имело место до событий 6 января. Свидетельств же какой-либо причастности законодателей к захвату здания Конгресса США или оказания ими помощи тем, кто в этом участвовал, пока не обнаружено.

В ходе проводимого расследования указанных событий американские правоохранительные службы задержали уже около 300 человек, предположительно, штурмовавших Капитолий, но все это "рядовые участники". Теперь, согласно источникам телекомпании, следователи намерены сконцентрировать усилия на выявлении организаторов нападения, в том числе, возможно, и среди законодателей. Народные избранники, как явствует из сообщения CNN, уже выразили готовность посодействовать в этом.

Так, член Палаты представителей от Демократической партии Стивен Коэн (от штата Теннесси) фактически обвинил свою коллегу-республиканку Лорен Бобер (от штата Колорадо) в организации "крупного" ознакомительного тура по Капитолию за несколько дней до его штурма. Хотя никаких свидетельств наличия связи между этими двумя событиями предоставлено не было, следователи теперь, передает телекомпания, изучают видеозаписи того публичного визита в Конгресс с целью возможного выявления среди посетителей участников штурма.

Сенатор-демократ от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус рассказал CNN, что он попросил сенатский комитет по этике подключиться к расследованию, чтобы максимально облегчить его проведение и исключить возможность саботажа со стороны законодателей. Народные избранники от Республиканской партии, особенно наиболее стойкие сторонники бывшего президента Дональда Трампа, передает телекомпания, сетуют на то, что законодатели-демократы открыто подозревают их в причастности к штурму Капитолия или в оказании скрытого содействия в его подготовке.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.