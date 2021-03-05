Додон надеется, что парламент Молдавии примет закон об особом статусе русского языка

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон надеется, что парламент страны утвердит до мая предложенный его партией закон о функционировании языков, в котором прописан особый статус русского.

"Мы (партия социалистов - прим. ТАСС) разработали новый закон о функционировании языков, который предусматривает и особый статус русского языка. Будут проведены публичные слушания в парламентских комиссиях, чтобы мы могли продвигать его. Надеюсь, что в ближайшие месяц - полтора мы сумеем обеспечить утверждение этого закона в парламенте", - сказал Додон в видеообращении, размещенном в пятницу в Facebook.

Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял по инициативе социалистов новый закон о функционировании языков, вернув русскому статус языка межнационального общения. Это было сделано в связи с тем, что по запросу правых партий Конституционный суд Молдавии в июне 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР и в котором за русским был закреплен такой статус.

Представители правой оппозиции оспорили этот закон в КС, который в январе вынес решение, что положения нового закона о языке не соответствуют конституции. В ответ на это Додон заявил, что социалисты зарегистрируют в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции, которая была разработана с помощью Агентства межэтнических отношений, Координационного совета этнокультурных организаций и других общественных организаций.