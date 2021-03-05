Встреча сопредседателей межправкомиссии России и Греции пройдет 18 марта в видеоформате

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Встреча сопредседателей смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству состоится 18 марта в видеоформате. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну.

По его словам, "18 марта сопредседатель межправкомиссии с греческой стороны, первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис проведет в режиме видеоконференции встречу с российским сопредседателем, министром транспорта Виталием Савельевым".

Папаиоанну затруднился сказать, когда такая встреча может быть проведена с личным участием. "Вопрос созыва заседания смешанной комиссии обсуждался во время встречи глав МИД России и Греции Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса в октябре прошлого года, когда Лавров находился в Афинах с визитом. Перспектива была созвать заседание как можно быстрее. К сожалению, пандемия создала проблемы. Обсуждалось, как это можно было бы провести с личным присутствием. К сожалению, на данном этапе встреча пройдет пока в режиме видеоконференции", - сказал представитель МИД.

Он также отметил, что в данный момент трудно делать прогнозы и давать оценки. "Все это будет обсуждаться. К сожалению, у меня нет больше данных о повестке дня видеоконференции 18 марта", - добавил Папаиоанну.

В ноябре 2019 года планировался визит в Москву замглавы МИД Варвициотиса, чтобы обсудить вопросы подготовки следующего заседания совместной межправкомиссии, которое тогда намечалось на весну 2020 года. Но визит был отложен. В офисе Варвициотиса тогда заявили, что греческая сторона придает особое значение смешанной межправительственной комиссии и перезапуску экономических отношений. По словам дипломата, греческая сторона предложила отложить встречу, чтобы было больше времени для работы над перезапуском греко-российских экономических связей.

В октябре 2020 года состоялась видеоконференция Варвициотиса и тогдашнего министра транспорта России Евгения Дитриха, который тогда занимал пост сопредседателя комиссии. Варвициотис написал в Twitter по этому поводу, что Греция и Россия подтвердили на той видеоконференции сопредседателей смешанной межправкомиссии волю к дальнейшему углублению двусторонних связей в политике и экономике.