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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев: окончание конфликта в Карабахе создало возможности для сотрудничества в регионе

По словам президента Азербайджана, созданы очень важные условия для обеспечения долгосрочного мира

БАКУ, 5 марта. /ТАСС/. Завершение военных действий в Карабахе создало новые реалии и новые возможности для сотрудничества в регионе. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в видеоформате на VII съезде возглавляемой им правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА, "Новый Азербайджан").

"Итоги второй Карабахской войны создали новые реалии для региона. В регионе возникли новые возможности для сотрудничества. Созданы очень важные условия для обеспечения долгосрочного мира", - сказал глава государства, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж.

Алиев также подчеркнул, что проводимая руководством страны политика в области энергетики и транспорта "не только привела к созданию энергетических и транспортных коридоров, но и создала новые форматы сотрудничества в регионе и в широком смысле на евразийском пространстве", сделав неизбежным взаимодействие даже тех стран, "отношения которых прежде были не очень теплыми".

На съезде правящей партии был рассмотрен ряд организационных вопросов, в частности, избрано Правление ПЕА из 40 человек и Совет ветеранов. Также были рассмотрены и одобрены обращения шести политических партий, пожелавших войти в состав "Ени Азербайджан". В настоящее время ПЕА, являющаяся самой многочисленной политической партией страны, объединяет более 760 тыс. членов. По итогам прошлогодних выборов в Милли меджлис (парламент) она получила 70 мандатов в 125-местном законодательном органе страны.

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