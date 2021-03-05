ЕС призвал Китай "подумать о последствиях" реформы избирательной системы Гонконга

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) предупредил Пекин о возможных "политических и экономических последствиях" реформ избирательной системы Гонконга и о своей готовности "принять меры" в случае "дальнейших нарушений прав человека" там. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"В случае реализации этой реформы могут возникнуть потенциальные далекоидущие негативные последствия для демократических принципов и демократически избранных представителей в Гонконге", - говорится в тексте.

ЕС призвал власти в Пекине тщательно продумать политические и экономические последствия этого решения, которое, по мнению Евросоюза, подорвет фундаментальные свободы, политический плюрализм и демократические принципы. "Согласно решению Света ЕС на уровне глав МИД, Евросоюз готов принять дополнительные меры в ответ на любое дальнейшее ухудшении ситуации с политическими свободами и правами человека в Гонконге, противоречащее китайским обязательствам на внутренней и международной арене", - указывается в документе.

Реформа избирательной системы призвана обеспечить принцип "управления Гонконгом патриотами". Ее проект был представлен депутатам на открытии в пятницу 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

Как пояснил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, планируется усовершенствовать метод формирования и численность состава коллегии выборщиков в Гонконге. По его словам, этот орган по-прежнему будет уполномочен голосовать за главу гонконгской администрации. Но также на него будет возложена новая функция - избрание "относительно большой доли" членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.

По данным газеты South China Morning Post, реформа предполагает возможность увеличения численности депутатского корпуса с нынешних 70 до 90 человек, а состав коллеги выборщиков может расшириться с 1 200 до 1 500 членов. Следующие выборы высшего должностного лица в Гонконге запланированы на март 2022 года. Выборы в парламент были перенесены из-за пандемии на сентябрь текущего года и, по данным South China Morning Post, из-за нынешней реформы теперь могут быть отложены еще на год.