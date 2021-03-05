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Протесты сторонников Трампа в США

Еще один конгрессмен-демократ подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия

Ответчиками также значатся адвокат бывшего американского лидера Рудольф Джулиани, Дональд Трамп-младший и конгрессмен-республиканец Моррис Брукс

ТАСС, 5 марта. Американский конгрессмен Эрик Суолуэлл (демократ от штата Калифорния) в четверг подал иск в суд против экс-президента США Дональда Трампа и его соратников, в котором назвал их "ответственными за травмы и разрушения" во время штурма Капитолия 6 января. Об этом в пятницу со ссылкой на текст иска сообщил портал Axios.

По его данным, кроме Трампа, в иске ответчиками значатся его адвокат Рудольф Джулиани, Дональд Трамп-младший и конгрессмен-республиканец Моррис Брукс (от штата Алабама). Суолуэлл утверждает, что ответчики "при помощи силы, запугивания и угроз" сговорились предпринять действия, чтобы помешать процессу утверждения результатов президентских выборов.

Как сообщил Axios, в иске содержится требование выплаты денежной компенсации, сумма которой не уточняется, а также требование к ответчикам письменно уведомлять об организуемых в день выборов массовых мероприятиях за семь дней до их проведения.

В середине февраля американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал в суд иск, в котором обвинил бывшего президента США и его адвоката Джулиани в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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