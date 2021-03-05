В ВС Норвегии заявили, что РФ не стоит беспокоиться из-за размещения бомбардировщиков США

ХЕЛЬСИНКИ, 5 марта. /ТАСС/. Командующий вооруженными силами Норвегии генерал-майор Ингве Одло считает, что размещение в стране американских бомбардировщиков не должно быть причиной для беспокойства со стороны России. Такое мнение он высказал в пятницу на телефонном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам командующего ВС, самолеты США будут размещены в Норвегии для отработки возможных совместных действий, "если это понадобится". "И мне кажется, мы очень ясно даем понять, что это совершенно не наступательная операция, а нормальная военная деятельность двух близких союзников", - подчеркнул он.

"В этом не должна читаться угроза. Таким образом профессиональные военные повышают свой уровень знаний и навыков", - подчеркнул в свою очередь заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Бэшэм. По его словам, с точки зрения США, эта также возможность побывать и провести учения в новых условиях. Он отметил, что американские бомбардировщики пробудут в Норвегии несколько недель.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило 2 февраля, что американская сторона впервые разворачивает бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный шаг США как угрозу безопасности в регионе. Она констатировала, что речь идет о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей. Как ожидается, бомбардировщики будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

В Минобороны Норвегии в ответ на это указали, что размещение бомбардировщиков США является частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны РФ.