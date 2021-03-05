Глава МИД Ирана в скором времени представит по дипканалам план действий по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обещал в скором времени представить через дипломатические каналы план действий по ядерной сделке.

"Как министр иностранных дел Ирана и глава переговорной [группы] по атомной проблеме я в скором времени представлю через надлежащие дипломатические каналы наш конструктивный план действий", - написал он в пятницу в своем Twitter, не уточнив, каким именно странам планирует передать соответствующую информацию. По словам Зарифа, "[представители] иранского государства очень активны и выражают различные точки зрения, однако их высказывания не стоит отождествлять с государственной позицией".

В четверг Великобритания, Франция и Германия решили воздержаться от принятия резолюции в отношении Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии. МИД Ирана заявил, что этого удалось добиться благодаря усилиям Тегерана, Москвы и Пекина и соответствующее решение сохраняет путь для дипломатического решения ситуации вокруг ядерной сделки.