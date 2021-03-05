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Глава ЦБ Ливана подаст в суд на Bloomberg из-за публикации о намерении США ввести санкции

По информации агентства, рестрикции американских властей и европейцев предусматривают замораживание банковских счетов Саляме и блокирование коммерческой деятельности за рубежом

ТАСС, 5 марта. Управляющий Центробанком Ливана Риад Саляме, который подозревается в расхищении общественных фондов, в пятницу заявил о намерении подать в суд на агентство Bloomberg из-за публикации о том, что США могут ввести санкции против него. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель Госдепартамента США сообщил Reuters, что информация, представленная Bloomberg, является ложной. "Мы видели сообщения о возможных санкциях против Саляме. Это неправда", - заявил собеседник Reuters.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты в координации с Евросоюзом рассматривают вопрос о возможном введении санкций против Саляме. По информации агентства, рестрикции американских властей и европейцев предусматривают замораживание банковских счетов Саляме и блокирование коммерческой деятельности за рубежом.

Главой ЦБ Ливана ранее заинтересовались швейцарские власти, которые проверяют данные о совершенных им незаконных переводах нескольких сотен миллионов долларов в зарубежные банки за последнее время. Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019-2020 год уменьшились на $31 млрд, что привело к финансовому коллапсу.

Участники массового протестного движения против коррупции в Ливане называют 70-летнего Саляме, который возглавляет Центробанк с 1993 года, главным виновником обвала национальной денежной единицы - ливанского фунта, который обесценился на 80%.

Президент Ливана Мишель Аун в среду потребовал от управляющего Центробанком "объяснить общественности, чем вызвано новое рекордное падение обменного курса национальной валюты - до 10 000 ливанских фунтов за $1". Как сообщила пресс-служба главы государства, Аун также заявил, что результаты аудиторской проверки ЦБ Ливана будут переданы в Генпрокуратуру "с тем, чтобы привлечь к судебной ответственности тех, кто замешан в валютных манипуляциях". Сам Саляме отрицает обвинения в свой адрес.

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