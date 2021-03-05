В Палате представителей США назвали программу F-35 полной катастрофой

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Программы производства и закупок американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и ряда других крупных систем новой военной техники США стали "полной катастрофой". Такую оценку данному виду деятельности Пентагона дал в пятницу председатель комитета по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, являющийся членом правящей Демократической партии.

"Наш процесс закупок [в Министерстве обороны США] за последние 20 лет может быть охарактеризован только как полная катастрофа - в плане происходящего с F-35, LCS (Littoral combat ship - новый корабль прибрежной зоны), <...> бронемашиной, боевыми системами будущих поколений. <...> Мы должны начать работать на этом направлении лучше", - убежден влиятельный законодатель. В нижней палате Конгресса он представляет штат Вашингтон.

С точки зрения Смита, комитет, который он возглавляет, "должен серьезным образом "зачистить" эти программы вроде F-35". "Можно жаловаться на растрату денег, но их уже не вернуть. Теперь мы должны гарантировать, что не растратим больше", - заявил конгрессмен, выступая на интернет-семинаре, который был организован вашингтонским Институтом Брукингса.

"В плане того, сколько мы потратили и что получили взамен, это просто вызывает боль", - сказал Смит про программу строительства F-35. "Что нам дает F-35, и есть ли способ сократить наши [финансовые] потери? Есть ли способ не тратить столько денег на столь низкий потенциал? Поскольку, как вы знаете, расходы на материально-техническое обслуживание [F-35] просто зверские", - подчеркнул глава комитета по делам ВС Палаты представителей. На его взгляд, в случае с F-35 все это в конечном счете сводится к истине "не складывайте все яйца в одну корзину".

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в 2019 году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.