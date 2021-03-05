На Украине прокомментировали санкции США против Коломойского

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Американские санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи говорят о том, что с ним не стоит иметь дело. Такое мнение выразил в пятницу глава президентской партии "Слуга народа", заместитель главы одноименной фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского, членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", - приводит его слова украинская служба "Радио Свобода".

Корниенко подчеркнул, что независимо от того, как будут в дальнейшем развиваться события с американскими санкциями против олигарха, на Украине продолжатся расследования против Коломойского, в том числе по делу Приватбанка.

Ранее в пятницу было распространено письменное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американское правительство вводит визовые санкции в отношении Игоря Коломойского и его семьи. Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский, как заявляют в Госдепартаменте, "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", использовал свое "политическое влияние и служебные полномочия" для получения личной выгоды.

Как уточняется в заявлении, рестрикции вводятся не только против Коломойского, но и его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория (последний в документе назван Исраэлем Цви). Принятые американскими властями меры означают на практике, что Коломойский и члены его семьи "лишены права на въезд в Соединенные Штаты", пояснил Блинкен.

В комментарии офиса президента Украины Владимира Зеленского, распространенном в пятницу, было отмечено, что Киев благодарит всех партнеров за поддержку на пути "деолигархизации" страны. Кроме того, у Зеленского заверили, что страна будет укреплять отношения с американской стороной как стратегическим партнером.