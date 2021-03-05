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В Палате представителей заявили, что США должны работать с КНР невзирая на трения

Председатель комитета по делам вооруженных сил Адам Смит отметил, что в противном случае это "ведет к конфликту"

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны взаимодействовать с Китаем невзирая на все имеющиеся между ними в настоящее время разногласия. Такое мнение выразил в пятницу председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, являющийся членом правящей Демократической партии.

"Ни у меня, ни у президента [США Джо] Байдена нет никаких иллюзий по поводу Китая, мы знаем, насколько он плох", - утверждал законодатель. "Однако мы должны работать с ним как с крупным фактором в мире", - отметил Смит. В противном случае, убежден конгрессмен, это "ведет к конфликту".

Потенциальное "уничтожение всего земного шара" вследствие ядерного конфликта из-за противоречий между Вашингтоном и Пекином - "это неправильный выбор", подчеркнул конгрессмен, выступая на интернет-семинаре, который был организован вашингтонским Институтом Брукингса.

"Поэтому я делаю акцент на сдерживании [применительно к Китаю]", - сказал Смит. В нижней палате Конгресса он представляет штат Вашингтон.

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