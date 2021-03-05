В США суд пересмотрит снятие части обвинений с экс-полицейского по делу об убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд в американском штате Миннесота в пятницу постановил, что следует пересмотреть решение, касающееся снятия части обвинений с бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

Как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, какое влияние окажет это постановление на планы начать разбирательство данного дела по существу. Как ожидается, суд в Миннесоте приступит к разбирательству 8 марта. Первым этапом должен стать подбор сторонами жюри присяжных.

Первоначально Шовину предъявили обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном. Позже прокуратура настояла на том, чтобы ему инкриминировалось также убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Речь идет о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в данном случае прокуратура считает нападение на Флойда.

Суд в округе Хеннепин (штат Миннесота) ранее разрешил предъявить Шовину обвинения в убийстве второй степени. Вместе с тем он снял с экс-полицейского обвинения в убийстве третьей степени и позже отказал прокуратуре в отмене этого решения. Теперь, согласно постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.

За убийство второй степени в Миннесоте предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. За убийство третьей степени - до 25 лет. По мнению опрошенных журналистами издания экспертов, если Шовину одновременно будут предъявлены обвинения второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них. В частности, признание его виновным в убийстве третьей степени присяжные могут посчитать компромиссом, говорится в публикации.