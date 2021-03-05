США считают атакой на автономию Гонконга планы реформы избирательной системы

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США призывают Китай соблюдать свои международные обязательства по Гонконгу и считают планы проведения избирательной реформы атакой на автономию этого специального административного района. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США осуждают продолжение Китаем ущемления демократических институтов в Гонконге. На сессии парламента было объявлено о реформе избирательной системы, - сказал он. - Это прямая атака на автономию, свободу и демократические процессы Гонконга".

По утверждению Прайса, реализация реформы "подорвет демократические институты". "Мы призываем Китай соблюдать свои международные обязательства", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента.

Проект реформы избирательной системы был представлен депутатам на открытии в пятницу 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Как пояснил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, планируется усовершенствовать метод формирования коллегии выборщиков в Гонконге. По его словам, этот орган по-прежнему будет уполномочен голосовать за главу гонконгской администрации, но на него будет возложена и новая функция - избрание "относительно большой доли" членов законодательного совета и контроль за процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.

По данным газеты South China Morning Post, реформа предполагает возможность увеличения численности депутатского корпуса с 70 до 90 человек, а состав коллегии выборщиков может расшириться с 1 200 до 1 500 членов. Следующие выборы высшего должностного лица в Гонконге запланированы на март 2022 года. Выборы в парламент были перенесены из-за пандемии COVID-19 на сентябрь текущего года и, по данным South China Morning Post, из-за нынешней реформы могут быть отложены еще на год.