Госдеп заявил, что вина за обстрел военной базы в Ираке лежит на проиранских группировках

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Администрация США считает, что ответственность за обстрел иракской военной базы Айн-эль-Асад лежит на связанных с Ираном военизированных группировках. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Деятельность, о которой мы говорим, осуществляется ополчениями, поддерживаемыми Ираном", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее газета Politico отмечала, ссылаясь на два военных источника, что, по мнению американских властей, к обстрелу базы, используемой Вооруженными силами (ВС) США, может быть причастна группировка "Катаиб Хезболлах". В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере 10 ракет.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских ополчений. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).