Лидер турок-киприотов поставил под сомнение роль ЕС в кипрском урегулировании

НИКОСИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поставил под сомнение роль Европейского союза в процессе урегулирования кипрской проблемы. Об этом, как сообщает газета Cyprus Mail, лидер турок-киприотов заявил по окончании состоявшейся в пятницу встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Несмотря на то что, как уверяет Кипрское информационное агентство, глава дипломатии ЕС призвал Турцию и турко-кипрскую сторону воздержаться от риторики в пользу создания на острове двух государств, "потому что такая форма урегулирования никогда не будет принята Европейским союзом", Татар, по сообщению Cyprus Mail, после встречи с Боррелем повторил это утверждение и, как отмечает издание, "поставил под сомнение роль ЕС в мирном процессе, заявив, что Республика Кипр и Греция оказывают внутреннее давление на блок".

Продолжая придерживаться своей традиционной позиции, Татар в очередной раз заявил, что на Кипре может быть достигнуто соглашение о сотрудничестве только "между двумя государствами, которые будут жить рядом друг с другом на основе суверенного равенства". "Такое соглашение поможет установить прочный мир на острове, а также сделает его более безопасным и надежным регионом", - цитирует газета президента ТРСК.

Сам же Боррель написал в Twitter, что на своей встрече с лидером турок-киприотов он "подчеркнул важность достижения договоренности о переговорах по урегулированию" под эгидой ООН" в соответствии с установленными параметрами", то есть имея в виду формирование на острове двухобщинной и двузональной федерации, как записано в резолюциях СБ ООН.

Ранее у Борреля состоялась встреча со спецпредставителем генерального секретаря ООН на Кипре, главой миротворческого контингента ООН (Вооруженных сил ООН на Кипре - ВСООНК) на острове Элизабет Спехар и переговоры с президентом Республики Кипр, лидером греков-киприотов Никосом Анастасиадисом, а также с главой греко-кипрского МИД Никосом Христодулидисом. На встрече с Анастасиадисом обсуждалась подготовка к предстоящему неформальному саммиту по кипрскому урегулированию с участием кипрских общин и держав - гарантов кипрской безопасности (Великобритании, Греции и Турции), который в период с 27 по 29 апреля созывает в Женеве генсек ООН Антониу Гутерриш.

Верховный представитель ЕС назвал в Twitter беседу с президентом Республики Кипр "очень хорошей", добавив, что "участие в переговорах в формате "пять плюс один" под эгидой ООН является необходимым и пойдет на благо всех киприотов, региона [Восточного Средиземноморья] и ЕС". "Существует реальная возможность, которой нужно воспользоваться", - написал Боррель.

Роль ЕС в предстоящем саммите

Если греко-кипрская сторона и Греция добиваются расширения формата неформальных конференций по урегулированию на острове с "пяти плюс один" до "шести плюс один" путем включения в число участников представителя Европейского союза (как уверяют греко-кипрские власти, эту идею в состоявшемся в четверг разговоре с Анастасиадисом поддержала канцлер Германии Ангела Меркель), то нынешнее руководство турок-киприотов, а также Анкара, всячески этому противодействуют. Впрочем, в приуроченном к его нынешнему визиту на остров интервью Кипрскому информационному агентству Жозеп Боррель сам обозначил роль ЕС в предстоящем саммите. Он заявил о том, что Брюссель готов "предоставить любую помощь, которую обе стороны (общины Кипра) и ООН сочтут наиболее полезной", и что ЕС "остается наблюдателем на конференции по Кипру".

Он отметил важность того, чтобы решение проблемы острова сохранило целостность ЕС и способность европейского сообщества принимать решения на кипрском направлении, и что "также и по этой причине, чем раньше ЕС подключится к возобновленному процессу урегулирования, тем лучше". Боррель напомнил, что и в предыдущем саммите по кипрскому урегулированию, который состоялся в Кран-Монтане (Швейцария) в 2017 году, ЕС принимал участие на политическом уровне и что представитель европейского сообщества внес существенный вклад в ход переговоров, работая в тесном контакте с делегацией ООН.