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Двух граждан Украины экстрадировали из Чехии в США по делу об отмывании денег

Виктор Воронцов и Злата Мужук обвиняются в обналичивании и отмывании денег для группировки киберпреступников, которые использовали украденные банковские учетные записи и переводили деньги жертв на подставные счета

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Граждане Украины Виктор Воронцов и Злата Мужук были экстрадированы из Чехии в штат Техас по делу об отмывании денег для киберпреступников. Об этом в пятницу сообщил Минюст США.

По его сведениям, 40-летняя Мужук и 39-летний Воронцов обвиняются в обналичивании и отмывании денег для группировки киберпреступников, которые использовали украденные банковские учетные записи и переводили деньги жертв на подставные счета. Согласно материалам обвинения, в октябре и ноябре 2017 года на счета двух обвиняемых несколькими переводами было начислено порядка $500 тыс.

Задержание Мужук и Воронцова в Чехии при координации с ФБР было произведено еще 6 февраля прошлого года, однако запросы на их экстрадицию были удовлетворены только в декабре 2020 и январе 2021 года. 3 марта они были переданы ФБР и доставлены на самолете в Даллас (штат Техас).

Отмечается, что обвиняемые уже предстали перед судом Северного округа штата Техас, однако свою вину не признали и в настоящее время находятся под стражей.

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