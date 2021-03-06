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Reuters: уязвимость ПО Microsoft поставила под угрозу взлома более 20 тыс. организаций США

По словам источника агентства, полученные данные свидетельствуют о том, что уязвимость в Exchange Server может использоваться для развертывания широкомасштабных кампаний цифрового шпионажа
© EPA-EFE/BAS CZERWINSKI

ТАСС, 6 марта. Более 20 тыс. американских организаций оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с реакцией правительства США на данные о возможной кибератаке через ПО Microsoft.

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По его мнению, полученные данные свидетельствуют о том, что уязвимость в Exchange Server может использоваться для развертывания широкомасштабных кампаний цифрового шпионажа.

Ранее Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки информировала в пятницу, что обнаруженная уязвимость продолжает представлять серьезную активную угрозу, которой могут воспользоваться хакеры.

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