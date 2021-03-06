В Минске освободили двух задержанных 5 марта членов Координационного совета оппозиции

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Двух участников основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Андрея Егорова и Виталия Рымашевского, которых в пятницу задержали на учредительной конференции "Лиги студенческих объединений" в Минске, отпустили.

"Виталия Рымашевского выпустили из РУВД. Андрея Егорова - тоже отпустили", - сообщили в пресс-службе КС.

Накануне правозащитники сообщили о задержании более 30 участников учредительной конференции, несколько человек отпустили.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. Власти считают его незаконным. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.