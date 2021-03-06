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Бабиш и Блинкен обсудили сотрудничество Чехии и США в сфере безопасности

Премьер-министр Чехии заверил госсекретаря, что республика продолжит увеличивать оборонный бюджет до 2% от ВВП

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы взаимодействия своих стран в сфере безопасности и вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в субботу информационное агентство ЧТК.

Политики, согласно ЧТК, говорили о чешско-американском сотрудничестве в НАТО, взаимодействии Евросоюза и США, перспективах развития сетей мобильной связи нового поколения, а также о других актуальных вызовах в экономике и международной политике.

Бабиш заверил Блинкена, что Чехия продолжит увеличивать оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требуют принятые ею обязательства перед Североатлантическим альянсом.

Блинкен, согласно ЧТК, особо подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Чехии при развитии ее ключевой инфраструктуры, к которой относятся объекты атомной энергетики и сети мобильной связи. Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу привлечения к проектам в данных сферах "не вызывающих доверия игроков".

Теги
СШАЧехияБабиш, АндрейБлинкен, Энтони
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