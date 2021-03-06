В Финляндии из-за пандемии перенесли муниципальные выборы

ХЕЛЬСИНКИ, 6 марта. /ТАСС/. Муниципальные выборы в Финляндии перенесли с апреля на июнь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил в субботу в Twitter финский Минюст.

"Секретари финских политических партий встретились с министром юстиции Анной-Маей Хенрикссон. Восемь из девяти партий поддержали перенос муниципальных выборов на июнь. Выборы состоятся 13 июня", - говорится в сообщении. Хенрикссон, в свою очередь, уточнила, что причиной переноса стала ухудшающаяся ситуация с коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 648 и достигло в субботу 61 552.

Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 767 человек. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Самый большой суточный прирост числа инфицированных (840) был зафиксирован в декабре 2020 года. Кроме того, в стране выявлены 1 295 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 450 тыс. человек.