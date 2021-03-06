Politico: экс-помощник Трампа вернулся в основанную им юридическую фирму

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен вернулся на работу в юридическую фирму Larson LLP в Лос-Анджелесе, сооснователем которой он является. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на источник.

Данное дело О'Брайен организовал в 2016 году вместе с бывшим федеральным судьей Стивеном Ларсоном. Экс-чиновник администрации Трампа в качестве советника фирмы будет заниматься международной арбитражной практикой.

О'Брайен пришел на пост помощника президента по национальной безопасности после отставки своего предшественника Джона Болтона в сентябре 2019 года, до этого он курировал в Госдепартаменте вопросы освобождения заложников.

Как отмечает Politico, О'Брайен ранее говорил друзьям и коллегам, что заинтересован участвовать в президентской кампании 2024 года от республиканцев, если Трамп не выставит свою кандидатуру. Однако аналитики Республиканской партии сочли такие амбиции надуманными.